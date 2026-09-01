Mario Marcel: "Es inédito que haya ministros sectoriales que estén informando de sus peticiones presupuestarias por la prensa"

01 sept. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, calificó como “bien inédito” que ministros sectoriales estén haciendo públicas sus solicitudes de mayores recursos para el Presupuesto 2027, en medio de una compleja discusión fiscal.

En entrevista con Radio Infinita, Marcel fue consultado por los requerimientos planteados por los titulares de Salud, May Chomali, y Vivienda, Iván Poduje. Mientras Chomali adelantó que su cartera solicitará un aumento de entre 4,5 % y 5 %, Poduje pidió un reajuste de 23,9 % para Vivienda.

“Yo diría que es bien inédito que haya ministros sectoriales que estén informando de sus peticiones presupuestarias por la prensa”, sostuvo Marcel.

Presupuesto 2027: "Se van a juntar muchas cosas"

El exjefe de las finanzas públicas recordó su experiencia en la elaboración de diez leyes de Presupuestos, primero como director de Presupuestos y luego como ministro de Hacienda.

“Lo raro es que lo hagan por la prensa. O sea, ya me tocaron, sumando el periodo en que fui director de presupuestos y ministro, me tocó sacar diez presupuestos, diez leyes de presupuestos. No recuerdo un escenario de este tipo”, afirmó.

Pese a cuestionar la forma en que se han planteado las solicitudes, Marcel reconoció que Salud y Vivienda enfrentan necesidades presupuestarias estructurales.

En Salud, mencionó el envejecimiento de la población y la puesta en funcionamiento de nuevos hospitales, mientras que en Vivienda destacó que los proyectos y subsidios generan compromisos de gasto que se extienden por varios años.

Sobre el escenario fiscal, Marcel advirtió que el Presupuesto 2027 será particularmente complejo, debido a que contempla la mayor reducción del déficit estructural del período, equivalente a 0,8 puntos del PIB.

“Entonces, se van a juntar muchas cosas en este presupuesto que lo van a transformar en un ejercicio bien difícil”, señaló.

Consultado sobre si le gustaría volver a asumir el desafío de liderar Hacienda, Marcel respondió con humor: “Yo después de diez presupuestos ya no me gustaría estar en ningún presupuesto, ni bueno ni malo”.

Sobre la labor que tendrá el actual ministro Jorge Quiroz, fue tajante: “Este va a ser bien difícil, por supuesto”.

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