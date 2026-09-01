Travel Sale: Estas son algunas de las mejores ofertas para recorrer Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa

01 sept. 2026 - 14:00 hrs.

El Travel Sale trae una serie de promociones para quienes están pensando en planificar sus próximas vacaciones. La campaña de COCHA reúne descuentos en paquetes turísticos y vuelos, con alternativas a destinos de Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

Entre las ofertas disponibles (clic acá para acceder) actualmente destacan opciones con descuentos asociados a determinadas aerolíneas y códigos promocionales, además de precios especiales en paquetes que incluyen vuelo y alojamiento.

Brasil y Sudamérica desde $243 mil

Una de las alternativas más económicas está en los viajes por Sudamérica. COCHA ofrece un paquete de 5 noches en Buenos Aires desde $243.218 por persona con LATAM Airlines, mientras que con SKY Airline el valor parte en $249.355.

También aparecen opciones para Brasil. Un paquete de 5 noches en Florianópolis parte en $287.875, mientras que Río de Janeiro tiene alternativas de 6 noches desde $364.821. Para quienes prefieran Búzios, el paquete de 5 noches comienza en $309.773.

La promoción de SKY contempla además $80.000 de descuento en paquetes sobre $600.000, utilizando el código SKYSUDTS, según las condiciones publicadas por COCHA.

Ofertas para el Caribe

Para quienes buscan destinos de playa, el Travel Sale incluye paquetes con modalidad Todo Incluido. Una de las alternativas destacadas es Punta Cana, con 7 noches desde $855.556 por persona, mientras que Cancún aparece desde $838.316 con LATAM Airlines.

También hay paquetes a Riviera Maya desde $872.394 por 7 noches, Playa del Carmen desde $895.894 por 6 noches y Aruba desde $734.796 por 7 noches. Los valores corresponden a precios finales por persona publicados en la plataforma.

En el caso de SKY, la campaña contempla $120.000 de descuento en paquetes sobre $1.500.000 para destinos del Caribe y Estados Unidos, utilizando el código SKYCARTS.

Miami y Estados Unidos

El Travel Sale también contempla alternativas para viajar a Estados Unidos. Un paquete de 5 noches en Miami parte en $569.650 por persona, mientras que Orlando tiene opciones de 6 noches desde $789.704.

Nueva York, en tanto, aparece con paquetes de 6 noches desde $948.919 por persona. También se ofrecen alternativas hacia otros destinos estadounidenses y del Caribe mediante distintas aerolíneas.

Europa: vuelos desde $940 mil

Para quienes tienen la mirada puesta en Europa, COCHA promociona vuelos ida y vuelta con British Airways. Entre las opciones disponibles, Madrid parte en $940.047, París desde $958.664 y Barcelona desde $988.625 por persona.

También aparecen vuelos a Roma desde $1.002.590, Milán desde $1.001.251, Londres desde $1.135.751, Ámsterdam desde $1.117.134 y Estambul desde $1.247.231. Los valores corresponden a precios finales ida y vuelta por persona publicados en la plataforma.

La promoción de British Airways contempla $100.000 de descuento en vuelos sobre $800.000, utilizando el código TSBRITISH, de acuerdo con la información de COCHA.

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