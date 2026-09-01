Caso Molino Grollmus: Condenan a 18 acusados por ataque incendiario ocurrido en Contulmo en 2022

01 sept. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, en la región del Biobío, dio a conocer este martes la sentencia contra los 19 acusados por el ataque incendiario que destruyó el histórico Molino Grollmus de Contulmo en agosto de 2022.

En una decisión unánime, el tribunal condenó a 18 de los 19 acusados por los delitos de incendio, robo con violencia, porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, además de cuatro delitos consumados de homicidio frustrado.

Según lo informado, los condenados corresponden a 16 adultos y dos adolescentes. En tanto, el decimonoveno acusado, un adolescente, fue absuelto de los delitos por los que era acusado.

Acusados fueron absueltos por asociación ilícita

Pese a las condenas, los 19 acusados fueron absueltos del delito de asociación ilícita de carácter criminal.

El caso se remonta a agosto de 2022, cuando un grupo de sujetos atacó el histórico Molino Grollmus de Contulmo, provocando un incendio que terminó destruyendo el inmueble y dejando graves consecuencias para sus propietarios.

Por los delitos acreditados en el juicio, los adultos arriesgan penas que pueden llegar al presidio perpetuo, mientras que los adolescentes enfrentan sanciones de hasta 10 años de internación, dependiendo de las penas que finalmente determine el tribunal.