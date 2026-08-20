Tribunal obliga a madre a seguir pagando pensión a hija de 28 años con trabajo y sueldo de $1,3 millones: Estos son los motivos

20 ag. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre acudió a tribunales para solicitar el término de la pensión de alimentos que entrega a su hija de 28 años, argumentando que ya había terminado sus estudios y contaba con trabajo.

El caso fue revisado por el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, que finalmente rechazó la petición, ya que la joven presenta una discapacidad severa y consideró que tener empleo no significa necesariamente solvencia económica.

Joven presenta discapacidad visual severa del 80%

De acuerdo a lo informado por El Desconcierto, la hija de la mujer es una profesora de Educación Diferencial y tiene un sueldo promedio imponible cercano a $1.350.000. Sin embargo, el tribunal consideró otros antecedentes relacionados con su situación personal.

Durante el proceso se acreditó que presenta una discapacidad visual severa y permanente del 80%, registrada como vitalicia desde 2022, además de otras condiciones médicas.

Según el citado medio, la pensión había sido fijada mediante un acuerdo judicial en 2020 por $650.000 mensuales. Tras los reajustes correspondientes, actualmente alcanzaba los $1.079.735.

La madre pidió poner fin al pago o, en su defecto, reducirlo a $150.000. Entre sus argumentos señaló que su hija había finalizado sus estudios y tenía herramientas para desempeñarse laboralmente.

Madre dispone de ingresos que superan los $8 millones mensuales

El tribunal, sin embargo, sostuvo que tener un empleo no significa necesariamente alcanzar independencia económica. La jueza concluyó que su capacidad profesional y laboral "no equivale jurídicamente a autosuficiencia económica plena”.

La resolución también consideró que la joven requiere apoyos permanentes, como perro guía, lector de pantalla, tecnologías accesibles, movilización especializada y tratamientos terapéuticos. Sus gastos familiares fueron establecidos en $2.416.195 mensuales.

Otro elemento considerado fue la situación económica de la madre. Según el tribunal, dispone de ingresos cercanos a $8,5 millones mensuales, además de administrar dos sociedades y contar con un patrimonio inmobiliario significativo.

Con estos antecedentes, el tribunal determinó que existía una "extrema asimetría económica entre las partes" y rechazó tanto el término como la rebaja de la pensión. Además, condenó en costas a la demandante.