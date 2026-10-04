Incluida la RM: Meteorología emite aviso por tres días de tormentas eléctricas con granizos y viento en sectores de siete regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso de "probables tormentas eléctricas" que afectarán por hasta tres días a sectores de siete regiones del país, incluida la Región Metropolitana.
Tormentas eléctricas en siete regiones
De acuerdo al organismo, el aviso se origina en una "inestabilidad atmosférica" y estará vigente entre la tarde del martes 6 y la noche del jueves 8 de octubre en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Además, la DMC advirtió que durante el desarrollo de las tormentas eléctricas existe la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Cordillera Costa: Miércoles 7 y jueves 8.
- Precordillera y valles precordilleranos: Miércoles 7 y jueves 8.
- Cordillera: Miércoles 7 y jueves 8.
Región de Valparaíso
- Cordillera Costa: Miércoles 7 y jueves 8.
- Precordillera y valles precordilleranos: Miércoles 7 y jueves 8.
- Cordillera: Miércoles 7 y jueves 8.
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: Miércoles 7 y jueves 8.
- Valle: Miércoles 7 y jueves 8.
- Precordillera: Miércoles 7 y jueves 8.
- Cordillera: Miércoles 7 y jueves 8.
Región de O'Higgins
- Cordillera Costa: Miércoles 7 y jueves 8.
- Valle: Miércoles 7 y jueves 8.
- Precordillera: Miércoles 7 y jueves 8.
- Cordillera: Miércoles 7 y jueves 8.
Región del Maule
- Litoral: Martes 6 y miércoles 7.
- Cordillera Costa: Martes 6 y miércoles 7.
- Valle: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
- Precordillera: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
- Cordillera: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
Región de Ñuble
- Litoral: Martes 6 y miércoles 7.
- Cordillera Costa: Martes 6 y miércoles 7.
- Valle: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
- Precordillera: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
- Cordillera: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
Región del Biobío
- Litoral: Martes 6 y miércoles 7.
- Cordillera Costa: Martes 6 y miércoles 7.
- Valle: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
- Precordillera: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
- Cordillera: Martes 6, miércoles 7 y jueves 8.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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