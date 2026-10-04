Meteorología emite avisos por precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores de 5 regiones del país

04 oct. 2026 - 10:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores de 5 regiones del país.

Precipitaciones

El primer aviso es por "precipitaciones normales a moderadas", debido a la condición sinóptica de "sistema frontal".

El evento comenzará la madrugada del martes 6 de octubre y durará hasta la mañana del miércoles 7.

Sectores afectados:

Metropolitana: Precordillera y cordillera

Precordillera y cordillera O'Higgins: Precordillera y cordillera

Precordillera y cordillera Maule: Precordillera y cordillera

Tormentas eléctricas

Este segundo aviso es por tormentas eléctricas y responde a la condición sinóptica de "vaguada en altura".

El evento comenzará la tarde de este domingo y culminará en horas de la noche.

Sectores afectados:

Coquimbo: Cordillera

Cordillera Valparaíso: Precordillera, valles cordilleranos y conrdillera

Precordillera, valles cordilleranos y conrdillera Metropolitana: Precordillera y cordillera

Precordillera y cordillera O'Higgins: Precordillera y cordillera

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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