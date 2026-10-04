Meteorología emite avisos por precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores de 5 regiones del país
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores de 5 regiones del país.
Precipitaciones
El primer aviso es por "precipitaciones normales a moderadas", debido a la condición sinóptica de "sistema frontal".
El evento comenzará la madrugada del martes 6 de octubre y durará hasta la mañana del miércoles 7.
Sectores afectados:
- Metropolitana: Precordillera y cordillera
- O'Higgins: Precordillera y cordillera
- Maule: Precordillera y cordillera
Tormentas eléctricas
Este segundo aviso es por tormentas eléctricas y responde a la condición sinóptica de "vaguada en altura".
El evento comenzará la tarde de este domingo y culminará en horas de la noche.
Sectores afectados:
- Coquimbo: Cordillera
- Valparaíso: Precordillera, valles cordilleranos y conrdillera
- Metropolitana: Precordillera y cordillera
- O'Higgins: Precordillera y cordillera
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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