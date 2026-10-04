Lluvias en Santiago: Meteoróloga de Megatiempo anticipa que sistema frontal será "bien intenso" y se extendería durante 3 días

04 oct. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sistema frontal avanzará hacia la zona central durante los próximos días, dejando precipitaciones el lunes, aunque se concentrarán principalmente entre el martes y el miércoles. En la Región Metropolitana, el fenómeno estará acompañado además por condiciones de inestabilidad y posibles tormentas eléctricas.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissete Aguilera, explicó que el sistema comenzará a ingresar durante la tarde del lunes, mientras que “el martes en la madrugada comienza con más fuerza acá en la zona central”.

“Va a estar bien intenso, la verdad”, señaló la experta al referirse a la jornada del martes, anticipando pulsos de precipitación importantes a medida que el sistema avanza hacia el centro del país.

El fenómeno llegará acompañado de una configuración que favorecerá el ingreso del sistema frontal. “Va a golpear de lleno acá a la zona centro sur y la zona central”, explicó.

Pero la lluvia no sería el único fenómeno a considerar. “Se ve bien intenso con respecto a tormentas eléctricas”, explicó, especialmente durante la jornada del miércoles en la zona central.

El sistema frontal también dejará precipitaciones en otras regiones. La mayor concentración se espera desde la provincia de Choapa hacia el sur, con montos que podrían alcanzar cerca de 60 milímetros en sectores como Combarbalá y hasta 70 milímetros en Illapel.

En tanto, en el sur del país todavía permanece cierta inestabilidad producto de las precipitaciones registradas durante el fin de semana, especialmente en sectores de la Región de Los Lagos. Sin embargo, esta condición comenzará a debilitarse mientras el nuevo sistema frontal avanza hacia la zona central.

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