Incluida la RM: Meteorología emite avisos por cinco días con rachas de viento de hasta 70 km/h en sectores de siete regiones

03 oct. 2026 - 14:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por "viento normal a moderado" que afectarán con rachas de hasta 70 km/h a sectores de siete regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Aviso de vientos por "corriente en chorro"

El primero de los avisos se origina en una "corriente en chorro" y tendrá una vigencia entre la tarde de este sábado 3 y la noche de mañana domingo 4 de octubre en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

A continuación se presenta la intensidad estimada del viento, expresada en km/h:

Región de Valparaíso

Cordillera: 25-40/rachas 60 (domingo 4).

Región Metropolitana

Cordillera: 25-40/rachas 60 (sábado 3) y 25-40/rachas 60 (domingo 4).

Región de O'Higgins

Cordillera: 25-40/rachas 60 (sábado 3) y 25-40/rachas 60 (domingo 4).

Región del Maule

Precordillera: 25-40/rachas 50 (sábado 3).

(sábado 3). Cordillera: 25-40/rachas 60 (sábado 3).

Región de Ñuble

Precordillera: 25-40/rachas 50 (sábado 3).

(sábado 3). Cordillera: 40-60/rachas 70 (sábado 3).

Región del Biobío

Precordillera: 25-40/rachas 50 (sábado 3).

(sábado 3). Cordillera: 40-60/rachas 70 (sábado 3).

Aviso de vientos por "sistema frontal"

El segundo aviso de la DMC se relaciona con un "sistema frontal" y tendrá una vigencia entre la tarde del lunes 5 y la madrugada del miércoles 7 de octubre en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

A continuación se presenta la intensidad estimada del viento, expresada en km/h:

Región de Coquimbo

Litoral: 25-40/rachas 50 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

(martes 6) y (miércoles 7). Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

(martes 6) y (miércoles 7). Cordillera: 40-60/rachas 70 (lunes 5) y 40-60/rachas 70 (martes 6).

Región de Valparaíso

Litoral: 25-40/rachas 50 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

(martes 6) y (miércoles 7). Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

(martes 6) y (miércoles 7). Cordillera: 25-40/rachas 60 (lunes 5) y 25-40/rachas 60 (martes 6).

Región de O'Higgins

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

(martes 6) y (miércoles 7). Cordillera Costa: 25-40/rachas 50 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

(martes 6) y (miércoles 7). Valle: 25-40/rachas 50 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

(martes 6) y (miércoles 7). Precordillera: 25-40/rachas 50 (martes 6) y 25-40/rachas 50 (miércoles 7).

Región del Maule

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 6).

(martes 6). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 6).

(martes 6). Valle: 25-40/rachas 50 (martes 6).

(martes 6). Precordillera: 25-40/rachas 50 (martes 6).

Región de Ñuble

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 6).

(martes 6). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 6).

(martes 6). Valle: 25-40/rachas 50 (martes 6).

(martes 6). Precordillera: 25-40/rachas 50 (martes 6).

Región del Biobío

Litoral: 25-40/rachas 60 (martes 6).

(martes 6). Cordillera Costa: 25-40/rachas 60 (martes 6).

(martes 6). Valle: 25-40/rachas 50 (martes 6).

(martes 6). Precordillera: 25-40/rachas 50 (martes 6).

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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