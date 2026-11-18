18 nov. 2026 - 20:37 hrs.

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició de oficio una investigación penal por los antecedentes relacionados con el retiro del permiso constitucional de la senadora Ximena Órdenes (PPD), quien negó haber solicitado esa medida y desconoció la autenticidad del documento que la comunicaba.

A través de una declaración, el Ministerio Público informó que la decisión se adoptó tras tomar conocimiento de antecedentes que “podrían revestir caracteres de delito”, a partir de lo señalado públicamente por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

La Fiscalía explicó que abrió la investigación “en el ejercicio de sus atribuciones legales” y con el propósito de esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

La controversia se produjo mientras el Senado debate y vota el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. En ese contexto, el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza (PS), ambos integrantes de la comitiva presidencial en Asia, podía incidir en los quórums requeridos para algunas votaciones, entre ellas las relacionadas con el endeudamiento público.

El martes, el jefe de la bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), comunicó el retiro de los permisos de ambos parlamentarios. La medida generó cuestionamientos en el Senado, pues los senadores se encontraban fuera del país con autorización de la Sala. La controversia escaló este miércoles, cuando se dio cuenta de un documento que habría informado el retiro del permiso de Órdenes.

En una carta dirigida al secretario general del Senado, Luis Rojas, la senadora negó haber solicitado esa medida y descartó haber firmado o enviado el documento. “Quiero señalar de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”, sostuvo.

Órdenes pidió que se mantuviera vigente el permiso constitucional que le había otorgado la Sala y solicitó dejar constancia de que desconoce “el contenido, la autoría y la autenticidad” del documento mediante el cual se habría comunicado su retiro.

Durante la sesión, el senador Pedro Araya leyó la carta en representación de Órdenes. Luego, el senador Rodolfo Carter pidió al secretario del Senado que certificara lo ocurrido y remitiera los antecedentes al Ministerio Público. “A lo menos hay una falsificación de firmas de un senador de la República, de una senadora de la República”, afirmó.

Castro respondió que la situación reglamentaria se había resuelto la noche anterior “en conformidad con la propia interesada”. Posteriormente, la presidenta del Senado informó que los permisos de Órdenes y Espinoza volvían a regir desde este miércoles.

La Fiscalía Regional de Valparaíso deberá esclarecer cómo se elaboró y presentó el documento, si se utilizó la firma de la senadora sin su autorización y si los hechos configuran algún delito.

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