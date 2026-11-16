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Estacionadores ilegales cobran tarifas bajo amenazas y simulan permisos municipales

16 nov. 2026 - 04:30 hrs.

Cuando cae la noche reveló el modus operandi de bandas de cuidadores ilegales que se apropian del espacio público en sectores de alta afluencia, cobrando tarifas fijas e irregulares a los conductores bajo amenazas de daños a sus vehículos.

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