Estacionadores ilegales cobran tarifas bajo amenazas y simulan permisos municipales
16 nov. 2026 - 04:30 hrs.
Cuando cae la noche reveló el modus operandi de bandas de cuidadores ilegales que se apropian del espacio público en sectores de alta afluencia, cobrando tarifas fijas e irregulares a los conductores bajo amenazas de daños a sus vehículos.
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