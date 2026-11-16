Fernanda Urrejola será madre junto a su esposa Francisca Alegría: Así anunció su embarazo en redes sociales

16 nov. 2026 - 02:05 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz chilena Fernanda Urrejola compartió una importante noticia personal con sus seguidores: está embarazada y espera un hijo junto a su esposa, Francisca Alegría. La intérprete publicó un video en Instagram en el que aparece mostrando su avanzado embarazo.

"Llevábamos mucho tiempo esperándote", escribió Urrejola junto al registro con el que ambas dieron a conocer la noticia.

La actriz y la directora de cine se casaron en octubre de 2025, luego de más de siete años de relación.

La historia entre Fernanda Urrejola y Francisca Alegría

Urrejola, hoy de 41 años, presentó públicamente su relación en abril de 2020 mediante una publicación en Instagram en la que compartió una fotografía junto a Francisca. Para entonces, ambas ya se encontraban viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos, ciudad donde la actriz se instaló en 2014 por su trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernanda Urrejola (@ferurrejola)

Sobre el inicio de su relación, Urrejola recordó la conexión que sintió al conocer a su actual esposa: "Fue un flechazo y una conexión intensísima y dije ‘ya, esta relación para siempre’".

Por su parte, Francisca Alegría, de 45 años, ha desarrollado una carrera en el cine. En 2017 obtuvo el premio al mejor cortometraje de ficción internacional en el Festival de Cine de Sundance por su trabajo "Y Todo el Cielo Cupo en el Ojo de la Vaca Muerta".