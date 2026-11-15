Cadem: Aprobación del Presidente Kast llega a su punto más bajo por paro de camioneros y ciudadanía respalda movilización

15 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a este domingo 15 de noviembre, muestra una nueva disminución en la aprobación del Presidente José Antonio Kast. El sondeo se da en medio de un escenario marcado por el alto desempleo y el alza sostenida en el precio de las bencinas, situación que motivó a camioneros a iniciar una paralización.

Aprobación de José Antonio Kast

Esta semana, la aprobación del Presidente José Antonio Kast disminuyó dos puntos, llegando al 27%. La caída se registra en medio de las repercusiones del paro de camioneros, al que también se sumaron transportistas escolares, conductores de buses interurbanos, colectivos y taxis.

Por otro lado, en el transcurso de una semana, el mandatario registró un aumento de un punto en su desaprobación, pasando de 68% a un 69% en la presente entrega de Cadem.

Presidente Kast y su Gobierno

Respecto al desempeño del Presidente a lo largo de estos 8 meses, se consultó: “¿Cuál de las siguientes frases representa mejor lo que usted piensa…? %.

No me gusta el presidente Kast y creo que ha hecho un mal gobierno ( 52% ).

). Me gusta el presidente Kast, pero creo que ha hecho un mal gobierno ( 24% ).

). Me gusta el presidente Kast y creo que ha hecho un buen gobierno ( 16% ).

). No me gusta el presidente Kast, pero reconozco que ha hecho un buen gobierno (3%).

Paro de camioneros

Ante el alza sostenida en el precio de los combustibles, el pasado martes 10 de noviembre camioneros de distintos gremios convocaron a una paralización, ocupando rutas en diferentes puntos del país.

En ese contexto, Cadem consultó a los encuestados: “Independientemente de las razones que motivaron esta movilización, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los camioneros bloqueen las carreteras afectando el normal funcionamiento como forma de presionar al Gobierno para conseguir sus demandas?%”.

Un 64% dijo estar "de acuerdo", un 33% "en desacuerdo", y un 3% "no responde".



En relación al impacto del paro, se consultó: “¿Cuánto cree que afectó el paro de camioneros al funcionamiento normal del país?%”.

Mucho o bastante ( 49%)

Algo ( 34% )

) Poco o nada ( 16% )

) No responde (1%)

Cadem

Finalmente, Cadem también consultó sobre las medidas comprometidas por el gobierno. “En términos generales, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con las medidas que el Gobierno comprometió para poner fin al paro de camioneros? %”.

Las tres respuestas más destacadas fueron: Rebajar el precio del diésel en $142 por litro (66%); congelar nuevas alzas en los precios del diésel y las bencinas hasta el 31 de marzo de 2027 (66%) y aumentar del 35% al 70% la devolución de los peajes que pagan los buses interurbanos (64%).

Cadem

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 158 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,8% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.115 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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