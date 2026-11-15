Armada rescata a 15 pescadores deportivos tras hundimiento de lancha en Valparaíso: "Todos están ilesos"

15 nov. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo, la Armada realizaba labores de búsqueda de un joven de 25 años que había ingresado al mar durante el día de ayer en el sector de Caleta Abarca, en Valparaíso, y de quien posteriormente se perdió el rastro.

Sin embargo, personal de la institución debió concurrir hasta Caleta Higuerillas, donde una embarcación que trasladaba a 15 personas se hundió mientras sus ocupantes realizaban pesca deportiva.

El capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Jacob Silva, explicó que recibieron el aviso de la emergencia mientras participaban en la búsqueda del joven desaparecido, por lo que debieron desviar sus recursos hacia el lugar del hundimiento.

“Esta lancha se estaba hundiendo, le estaba ingresando agua, pero por suerte logramos llegar rápidamente al sector y se logró el rescate de 15 personas, las cuales están ilesas”, detalló. La embarcación estaba siendo remolcada hacia el sector del muelle Prat.

El comandante aclaró que la lancha no se volcó, sino que comenzó a hundirse mientras se desplazaba desde el muelle Prat hacia el lugar donde realizarían sus actividades de pesca deportiva.

Respecto de las causas, señaló que todavía no han sido establecidas y que se podría iniciar una investigación sumaria administrativa para determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades. Entre las hipótesis, mencionó una posible fatiga de material, aunque recalcó que deberá ser verificada.

Sobre la documentación de la embarcación, indicó que, preliminarmente, estaría al día, pero que aún debe confirmarlo. Además, explicó que las embarcaciones que zarpan desde el muelle Prat deben solicitar autorización y seguir una ruta de navegación preestablecida, lo que facilita las labores de búsqueda y rescate.