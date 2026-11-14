"No es un sector apto para el baño": Masivo operativo por persona arrastrada por el mar en playa Caleta Abarca

14 nov. 2026 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajo de emergencia se desarrolla en la playa Caleta Abarca de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, para dar con el paradero de una persona que fue arrastrada por el mar y permanece sin ser ubicada.

"No es un sector apto para el baño"

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodrigo Escobar, reportó que en el lugar trabajan efectivos de la Armada, funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar y voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso, para tratar de localizar al joven de 25 años que permanece desaparecido.

El comandante Jacob Silva, capitán del Puerto de Valparaíso, explicó que la emergencia inició pasado el mediodía tras un llamado al 137 en el cual se informaba de "dos personas que habían ingresado al mar".

"Una pudo salir por sus propios medios, una persona femenina, y lamentablemente su acompañante, que es una persona de 25 años masculina, no habría podido salir del mar y nos encontramos en estos momentos efectuando la rebusca", detalló el funcionario naval.

El comandante Silva recordó que aún no se inicia la temporada estival, por lo que "en esta playa no hay un concesionario que pueda tener un salvavidas que pueda asistir a las personas en caso de emergencia".

Además, el capitán del Puerto de Valparaíso advirtió que "ese sector donde la persona se perdió no es un sector apto para el baño".

Por último, en cuanto a las condiciones del mar, se indicó que en el sector de Caleta Abarca "tenemos fuertes rompientes, sobre todo en este horario asociado también a la pleamar (...) y también a un aviso que tenemos publicado nosotros de viento norte que se mantiene hasta el día de mañana a las 23 horas".

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