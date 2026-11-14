Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas para sectores de seis regiones del país: "Probabilidad de granizos"

14 nov. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" en sectores de seis regiones de la zona sur del país.

El fenómeno climático obedece a la condición sinóptica de "baja segregada" e irá desde la tarde y hasta la noche de mañana domingo 15 de noviembre.

En el reporte se puso una importante observación: "Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".

Las zonas afectadas son:

Región del Maule: (Precordillera y Cordillera)

(Precordillera y Cordillera) Región del Ñuble: (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera) Región del Biobío: (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera) Región de La Araucanía: (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera) Región de Los Ríos: (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera) Región de Los Lagos: (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera y Litoral Interior)

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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