Alerta Roja en comunas de Coquimbo: El estero que suele ser un hilo de agua tiene en vilo a Horcón Bajo

14 nov. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

El estero Derecho ha aumentado considerablemente con los deshielos que han provocado crecidas de caudal, y los vecinos de Horcón Bajo, en la comuna de Paihuano, se encuentran monitoreando con atención la situación.

Según comentaron, entre las cuatro y cinco de la madrugada es cuando aumenta más la cantidad de agua. Por su parte, Senapred decretó Alerta Roja, considerando las viviendas que se encuentran cerca de la corriente.

¿Qué se ve en el lugar?

Desde un puente artesanal junto al local El Bosque, el periodista de Meganoticias Rodrigo Chávez contó que los vecinos dicen que es la primera vez en la historia que ven algo así.

“En la habitualidad, esto debe ser un hilito de agua. Hay una hamaca que la gente cuelga en un costado y ahora está rozando el agua. Se siente la presión y el ruido de cómo viene bajando, como si se le hubiera abierto una compuerta”, dijo.

¿Qué se ha hecho para contenerlo?

En la noche el agua ya se salió y quedó posada en una parte de la calle, por lo que podría repetirse. El municipio usó una máquina para cercar el cauce, y los vecinos pusieron sacos y rocas. Chávez advirtió: “Si esto aumenta, yo creo que nada va a frenar la salida del agua”.

Los vecinos saben por dónde evacuar: Horcón Bajo está en un sector bajo, y desde la calle principal, que sube hacia Cochihuaz, parten dos caminos de salida.

¿De dónde viene tanta agua?

De la nieve. Según contaron en el lugar, en los sectores más altos de Paihuano hay entre 14 y 15 metros.

La meteoróloga de Megatiempo Lissette Aguilera explicó qué la nieve se está derritiendo: “Es el resultado de la semana de altas temperaturas, donde la nieve pierde adhesión en las primeras capas, hay deslizamientos importantes y derretimiento. Ahora sí vamos a tener una tregua, por la masa de aire frío que va a ingresar. Probablemente durante esta semana bajen los caudales”.

¿Qué dijo el alcalde de Paihuano?

El alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, expuso a Meganoticias que "en este momento el problema que tenemos es que el río ha aumentado, pero considerablemente. Después de muchos y muchos años que el Río Claro y el estero Derecho no se veían de esta forma".

"Estamos tratando con nuestra poca maquinaria municipal de despejar las ramas, los palos, las piedras que trae, que forman especie de represas, y esas represas, obviamente, se van a los sectores donde están las casas", indicó.

"El informe alfa es el informe donde nosotros solicitamos ayuda de emergencia al gobierno, y la ayuda que necesitamos lo más rápido posible son maquinarias, maquinarias grandes, por supuesto, para obviamente poder apoyar los distintos puntos", agregó.

¿Y en el resto de la región?

La Alerta Roja abarca otras seis comunas de la región: Vicuña, Ovalle, Illapel, Salamanca, Monte Patria y Río Hurtado.

Cabe recordar que la semana pasada se abrieron las compuertas del embalse La Paloma, algo que no ocurría hace casi 29 años.

Todo sobre Región de Coquimbo