Calor intenso para este domingo en la Región Metropolitana: Se esperan temperaturas de hasta 37° en otras regiones
¿Qué pasó?
Este domingo se esperan altas temperaturas en la Región Metropolitana y en otras cuatro regiones de la zona centro del país. Es más, en la capital los termómetros podrían superar los 35°.
Las otras regiones involucradas son las de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Maule, en las que el calor sería intenso, alcanzando los 37° a la sombra.
El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aclaró que "en Santiago continuamos con un día luminoso y temperaturas que en la Región Metropolitana podrían superar los 35 grados este domingo".Ir a la siguiente nota
¿Cómo estará el clima esta semana?
Pese a que la jornada dominical será intensamente calurosa, el clima tendrá un cambio brusco para el lunes, ya que se espera abundante nubosidad en la zona poniente y un descenso a unos 25 grados, es decir, una baja de 8 a 10 grados respecto del domingo.
Incluso podrían caer algunas gotas. "El lunes esperamos abundante nubosidad en la zona poniente. Acá bajaríamos a 25 y, ojo, lunes en la noche, a la madrugada del día martes, podríamos tener precipitaciones en la capital", precisó Sepúlveda.
Finalmente, el resto de la semana se mantendría caluroso con 27° el martes y una máxima de 30° para el miércoles.
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