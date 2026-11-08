Calor intenso para este domingo en la Región Metropolitana: Se esperan temperaturas de hasta 37° en otras regiones

08 nov. 2026 - 09:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se esperan altas temperaturas en la Región Metropolitana y en otras cuatro regiones de la zona centro del país. Es más, en la capital los termómetros podrían superar los 35°.

Las otras regiones involucradas son las de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Maule, en las que el calor sería intenso, alcanzando los 37° a la sombra.

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aclaró que "en Santiago continuamos con un día luminoso y temperaturas que en la Región Metropolitana podrían superar los 35 grados este domingo".

¿Cómo estará el clima esta semana?

Pese a que la jornada dominical será intensamente calurosa, el clima tendrá un cambio brusco para el lunes, ya que se espera abundante nubosidad en la zona poniente y un descenso a unos 25 grados, es decir, una baja de 8 a 10 grados respecto del domingo.

Incluso podrían caer algunas gotas. "El lunes esperamos abundante nubosidad en la zona poniente. Acá bajaríamos a 25 y, ojo, lunes en la noche, a la madrugada del día martes, podríamos tener precipitaciones en la capital", precisó Sepúlveda.

Finalmente, el resto de la semana se mantendría caluroso con 27° el martes y una máxima de 30° para el miércoles.

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