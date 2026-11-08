Video muestra el choque que protagonizó jugador de Colo Colo en Providencia: Futbolista marcó 1,2 en alcotest

08 nov. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro audiovisual captó el momento exacto del accidente de tránsito que involucró al futbolista de Colo Colo Leandro Hernández durante la madrugada de este domingo en Providencia.

La colisión entre dos vehículos dejó a uno de los conductores con lesiones de consideración y al jugador detenido.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, donde ambos automóviles impactaron violentamente.

Video mostró el momento del choque en Providencia

Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron cómo uno de los vehículos ingresó a la intersección sin respetar la luz roja del semáforo, momento en que se produce la colisión frontal con el automóvil que circulaba por avenida Pocuro.

El registro permite observar la fuerza del impacto y cómo se desarrolló el accidente en pocos segundos.

Leandro Hernández quedó detenido tras el accidente

El futbolista de 21 años fue identificado entre los involucrados en el procedimiento policial. Carabineros confirmó que manejaba en estado de ebriedad, con un resultado de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, y quedó detenido.

El otro conductor involucrado fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital El Salvador, donde recibió atención médica para determinar la gravedad de sus lesiones.

La fiscal Contreras precisó que el conductor lesionado viajaba acompañado, mientras que se desconoce si el futbolista lo hacía solo o con algún acompañante.