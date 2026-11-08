Jugador de Colo Colo protagonizó accidente de tránsito de alta intensidad en Providencia: Marcó 1,2 en alcotest y quedó detenido

08 nov. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito de alta intensidad que involucró a dos vehículos se registró cerca de las 05:00 horas de este domingo en Providencia. Entre los involucrados estuvo Leandro Hernández, futbolista de Colo Colo de 21 años, quien quedó detenido en el marco del procedimiento policial.

La colisión ocurrió en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro. El teniente Francisco Cabezas Andrade, jefe de la Subcomisaría de Providencia Sur, entregó detalles.

"Carabineros de la Unidad, junto a otro personal especializado, concurrió a la intersección de Avenida Los Leones con Pocuro debido a que en el lugar se mantenía un accidente de tránsito del tipo colisión que involucraba a un conductor que conducía en estado de ebriedad, con 1.2 gramos de alcohol en la sangre específicamente y que en este momento, como señalé, se encuentra detenido al interior de la subcomisaría y posteriormente va a ser trasladado a un centro asistencial para realizar su alcoholemia", señaló.

Fiscalía investiga si uno de los conductores cruzó con luz roja

Según los antecedentes recopilados, uno de los vehículos circuló por avenida Los Leones en dirección de norte a sur, mientras que el otro avanzó por Pocuro, de poniente a oriente.

La fiscal adjunta de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente, Andrea Contreras, confirmó que una eventual infracción al semáforo es parte de las diligencias investigativas.

"Están involucrados dos vehiculos, el cual al parecer, estamos recopilando información, uno pasó con luz roja, eso es materia de investigacion", indicó.

Al ser consultada sobre si el jugador había reconocido su responsabilidad en el accidente, la fiscal Andrea Contreras aclaró que "no, aún no le hemos tomado declaracion todavia. Él está en calidad de imputado, está detenido".

El otro conductor fue trasladado al Hospital El Salvador

Respecto del segundo vehículo involucrado, la fiscal precisó que el conductor lesionado del otro vehículo viajaba acompañado y que fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital El Salvador para recibir atención médica.

En cuanto a Leandro Hernández, el futbolista presenta un esguince en el pie izquierdo. Cabe recordar que no fue convocado para el partido de Colo Colo de este domingo contra Ñublense debido a su lesión.