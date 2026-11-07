Meganoticias en Paraguay: Santiago Peña queda en prisión preventiva y el nuevo gobierno anuncia primeros reembolsos

07 nov. 2026 - 23:25 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente paraguayo Santiago Peña quedó este sábado en prisión preventiva, tras ser imputado por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos y precipitó su destitución, informó a periodistas el juez Humberto Otazú.

Santiago Peña en prisión preventiva

Peña fue imputado este sábado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

La Fiscalía paraguaya acusa al expresidente de haber usado su influencia para favorecer a Ueno Bank, un banco digital de apenas tres años de vida, ya que tuvo hasta 2025 acciones en el grupo que controlaba la institución.

Al término de la audiencia, el juez informó que Peña cumplirá la prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial en Asunción, donde ya estuvo detenido el viernes por la noche, trasladado desde su casa luego de que fuera rodeada por manifestantes.

Comienzan a reembolsar dinero

El enviado especial de Meganoticias a Paraguay, Roberto Saa, conversó con algunos de los clientes del Ueno Bank, quienes explicaron lo difícil que fue perder todos sus ahorros repentinamente.

"De un día para otro se nos perdió todo. No sé qué va a pasar ahora con el Paraguay, pero está muy enojada la población paraguaya", declaró un joven a las cámaras de Mega.

"Toda mi plata en el Ueno y de un día a otro no tenía más plata. Es una locura", lamentó otro entrevistado.

Saa explicó que el Banco Central ya reembolsó el dinero a 1 millón de clientes afectados, primeramente a quienes tenían cuentas en otros bancos paraguayos.

Sin embargo, a quienes solo tenían cuenta en el Ueno Bank se les tendrá que abrir una cuenta de ahorro en un banco que se les asignará y recién después de eso se les depositará su dinero.

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