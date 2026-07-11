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Para perrear hasta el -1: Tito El Bambino encendió la Teletón 2026 con sus grandes éxitos

07 nov. 2026 - 23:22 hrs.

El icónico reggaetonero no quiso estar ausente de la campaña solidaria y llegó hasta el estadio Nacional para cantar sus grandes éxitos, como Mi cama huele a ti.

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