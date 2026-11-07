"Será abierto al público": Pareja de Sebastián Lelio entrega detalles de su velorio en la Cineteca Nacional

07 nov. 2026 - 16:41 hrs.

A través de sus redes sociales, la actriz y pareja del fallecido director de cine Sebastián Lelio, Amalia Kassai, entregó detalles del velorio del ganador del Oscar, el cual se realizará durante este fin de semana.

"Será abierto al público"

"Informamos que el velorio de nuestro amado Sebastián Lelio tendrá lugar en la Cineteca Nacional de Chile, ubicada en Plaza de la Ciudadanía 26", detalló Kassai en el comunicado a nombre de la familia.

Según se explicó, "el velorio será abierto al público determinado por el aforo del espacio".

"Agradecemos profundamente las muestras de cariño y afecto que hemos recibido en este momento tan difícil", cerró.

El velorio del director de "Una mujer fantástica" se desarrollará en las dependencias ubicadas en el nivel -2 del Centro Cultural Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago.

Quienes deseen despedirse del destacado cineasta podrán asistir a su velorio en los siguientes horarios:

Sábado 7 de noviembre : Desde las 16:30 hasta las 19:30 horas.

: Desde las 16:30 hasta las 19:30 horas. Domingo 8 de noviembre: Desde las 10:00 hasta las 19:30 horas.

Cabe recordar que el Gobierno decretó este sábado dos días de duelo oficial por la muerte de Sebastián Leilo. En tanto, su familia aún no se ha referido a los detalles de su funeral.

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