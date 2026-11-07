Actriz Paola Troncoso felicita a niña que se disfrazó de la "Chofi" en Halloween: "Tiene mucha gracia"

07 nov. 2026 - 12:15 hrs.

Un video de Halloween se transformó en uno de los más comentados de redes sociales, y ahora tuvo respuesta de la protagonista de la imitación.

La actriz y comediante, Paola Troncoso, reaccionó emocionada al clip de una pequeña de Maipú que se disfrazó de Chofi, su personaje de Detrás del Muro.

La niña, Trinidad, a quien le dicen Kity, recreó un momento del más reciente capítulo del programa de Mega: el sketch en que Troncoso olvidó parte de su texto y salió adelante con una hilarante improvisación.

El registro fue subido a TikTok por la mamá de la pequeña, Cuky Orrego Ibaceta, y rápidamente se difundió en otras plataformas.

El mensaje de Paola Troncoso

En una publicación sobre el video, la comediante escribió "¡Pero qué linda!" como primera reacción. Aclaró que no conocía a la niña, pero quiso decirle que le encantó tanto su disfraz como su actuación.

"Tiene mucha gracia y además es tan linda. A la mamita destacarla también por la preocupación de hacerle su disfraz", manifestó.

La respuesta de la mamá

En la misma publicación comentó Cuky Orrego, quien agradeció el gesto y contó que su hija es fan de la actriz.

"Hola, Pao, por acá la mamá de Trinidad (Kity). Estamos muy felices de que te haya gustado la imitación. Ella es fan tuya, claramente... Te dejaré un mensajito por interno y adelanto que no es el único video que grabamos. Cariños", indicó.

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