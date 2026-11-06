El importante logro del hijo mayor de Diana Bolocco que compartió Cristián Sánchez

06 nov. 2026 - 11:10 hrs.

Un importante momento familiar vivió Diana Bolocco, luego de que su hijo mayor, Pedro Cisternas, alcanzara un importante objetivo después de varios años de esfuerzo. La noticia fue compartida por su padrastro, el periodista Cristián Sánchez, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de redes sociales.

El joven, conocido como "Piru", terminó sus estudios de Ingeniería Civil Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Chile, un proceso que, según reveló Sánchez, no estuvo exento de dudas. De hecho, desde el comienzo de su etapa universitaria había manifestado sus ganas de abandonar la carrera para concentrarse en otros proyectos.

El momento en que el hijo de Diana Bolocco pensó en dejar la universidad

En su publicación de Instagram, Cristián Sánchez recordó algunas de las conversaciones que mantuvieron con Pedro durante sus años de estudio.

"Nos decías: 'La U me está frenando… estoy seguro de que podría hacer muchas más cosas estando fuera'", relató el comunicador, quien reconoció que entendían las inquietudes del joven, aunque junto a su familia lo animaron a terminar la carrera.

"Por último, termina la carrera porque siempre es importante tener un cartón (título) en la mano", recordó Sánchez sobre uno de los consejos que le entregaron.

Los emprendimientos que desarrolló paralelamente a sus estudios

Más allá de su formación académica, Pedro Cisternas también ha desarrollado una faceta como emprendedor. En su mensaje, Sánchez destacó que el joven comenzó a trabajar desde temprana edad y logró crear dos startups: Nutria y HeyMark.

"Creativo, trabajador incansable, formador de equipos, comenzaste a trabajar desde muy joven… a puro coraje y talento creaste dos startups que te están dando muchas satisfacciones", escribió.

El periodista también reflexionó sobre el valor de la educación universitaria y aseguró que un título no define por sí solo el futuro de una persona, aunque destacó las amistades y experiencias que su hijastro obtuvo durante esta etapa.

La respuesta de Pedro Cisternas a Cristián Sánchez

El mensaje estuvo acompañado de fotografías en las que aparece Pedro celebrando su titulación junto a Diana Bolocco y Cristián Sánchez.

La publicación también recibió una respuesta del propio joven, quien agradeció las palabras del comunicador: "¡Qué lindas y sabias palabras, Cris! Te quiero mucho", comentó.

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