Alcalde Matías Toledo denuncia llegada de persona herida de bala en Cesfam de Puente Alto: "Nuevamente el Gobierno fallo"

06 nov. 2026 - 04:05 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, denunció la llegada de un nuevo herido de bala a un centro de salud de la comuna, esta vez al Cesfam Karol Wojtyla, ubicado en el sector de Bajos de Mena. El hecho ocurrió a solo 24 horas de la balacera que dejó cinco personas lesionadas y obligó a suspender la atención en el centro asistencial Cardenal Raúl Silva Henríquez.

A través de un video en redes sociales, el jefe comunal cuestionó que nuevamente no hubiera un punto fijo de Carabineros en el recinto, pese a los compromisos que, según afirmó, habían adquirido autoridades de Gobierno para reforzar la seguridad en el sector.

Alcalde cuestiona ausencia de punto fijo de Carabineros

En el registro, Toledo explicó que el lesionado fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, acompañado por personal de Carabineros de la 66ª Comisaría. Sin embargo, cuestionó que no hubiera funcionarios policiales destinados de manera permanente al resguardo del Cesfam.

"No había personal de punto fijo nuevamente en este lugar", señaló el alcalde, quien también manifestó su preocupación por la inseguridad que sienten los trabajadores del recinto.

Asimismo, indicó que fue el equipo de Seguridad Pública Municipal el que alertó sobre la situación y que, posteriormente, se informó a distintas autoridades, entre ellas la Delegación Presidencial Provincial, el seremi de Seguridad, el delegado presidencial metropolitano y la ministra de Salud.

"Nuevamente el Gobierno le falló a Puente Alto"

En su publicación, el jefe comunal aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos a Carabineros, sino a las autoridades "que debiesen ser garantes de los derechos de los puentealtinos", declaró.

En el video, además, agradeció el trabajo de los funcionarios policiales y sostuvo que la responsabilidad de disponer un punto fijo corresponde al Ministerio de Seguridad, recordando que su instalación habría sido comprometida previamente por autoridades de Gobierno.

"Entonces, repito, no sé qué más está esperando el Gobierno de Chile para ponerse los pantalones y actuar en la comunidad de Puente Alto (...) Nuevamente el Gobierno de Chile le falló a Puente Alto", cerró.

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