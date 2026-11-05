Esta moneda chilena puede llegar a venderse por $2 millones: Conoce de qué ejemplar se trata

05 nov. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque algunas monedas dejan de circular y ya no pueden utilizarse como medio de pago, el paso del tiempo puede convertirlas en piezas de colección.

Así, su antigüedad y escasez pueden hacer que alcancen valores de hasta millones de pesos en el mercado numismático.

Eso pasó con los escudos, la moneda oficial de Chile antes del peso. Hoy en día, estos antiguos ejemplares son muy buscados por coleccionistas, quienes llegan a pagar cuantiosas sumas de dinero por piezas específicas.

La moneda que puede tener un valor de $2 millones

De acuerdo a la comunidad de redes sociales, Mundo Monedas CL, algunas monedas de 2 escudos se encuentran entre las piezas más codiciadas del país. Se trata específicamente del ejemplar emitido en 1971, fabricado en cuproníquel y que cuenta con el guerrero mapuche Caupolicán en una de sus caras.

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Mundo Monedas CL

Se cree que actualmente solo existen alrededor de 106 de estas monedas, por lo que es considerada como "extremadamente rara" y puede alcanzar un valor de $2 millones.

Cabe señalar que la antigüedad de una moneda no es lo único que le puede dar un valor, sino que muchas veces los coleccionistas buscan algunos metálicos que fueron emitidos con fallas.