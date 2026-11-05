Cámara de Diputados busca que el desierto florido sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco

05 nov. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que busca avanzar en el reconocimiento internacional del desierto florido, fenómeno natural que se desarrolla principalmente en la región de Atacama y parte de Coquimbo.

La iniciativa, presentada por el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), solicita al Presidente de la República realizar las gestiones necesarias para que este fenómeno sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, con el objetivo de reforzar su protección.

Uno de los principales avances en esa materia fue la creación, en 2023, del Parque Nacional Desierto Florido, ubicado en la comuna de Copiapó y que cuenta con una superficie superior a las 57 mil hectáreas. Al respecto, el parlamentario recordó los esfuerzos que permitieron concretar esta iniciativa.

"Necesitamos seguir brindándole protección"

“Hemos logrado, después de muchos años de esfuerzo, que se cree -eso se hizo hace tres años atrás- el Parque Nacional Desierto Florido, para darle una categoría y una protección, dentro de las categorías que existen en Chile, a parte de ese fenómeno geográfico que cubre buena parte de la región”, afirmó.

Sin embargo, Mulet planteó que el siguiente paso debe ser conseguir una categoría de protección internacional, considerando las características excepcionales del fenómeno natural.

“La idea es que sea declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la Unesco. Tiene características únicas en el mundo. Así está demostrado, y necesitamos seguir brindándole protección en ese orden, de carácter internacional, por la Unesco”, señaló.

En esa línea, explicó que el proyecto de resolución aprobado por la Cámara solicita formalmente al Ejecutivo continuar las gestiones para alcanzar dicho reconocimiento. Durante su intervención, también invitó a la ciudadanía a conocer este espectáculo natural y destacó que su aparición depende de determinadas condiciones climáticas.

“La verdad es que es un espectáculo impresionante, que se da cada vez que hay varias lluvias separadas por cierto tiempo. No ocurre todos los años; pueden pasar 10 años sin que se produzca. Y creo que vale la pena disfrutarlo”, concluyó.