Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes no pueden acceder al beneficio?

05 nov. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio mensual que paga el Instituto de Previsión Social (IPS) a los pensionados de nuestro país. Sin embargo, no es automático ni universal en el sentido literal: hay condiciones de edad, ingresos y residencia que determinan quién puede recibirlo.

Según la información oficial de ChileAtiende, estos son los casos en que no se puede acceder a la PGU.

¿Quiénes no pueden acceder?

Quienes tienen menos de 65 años. La edad mínima para acceder es de 65 años cumplidos .

. Quienes pertenecen al 10% más rico de la población. Esto se acredita con el Puntaje de Focalización Previsional, que considera datos del Registro Social de Hogares, además de información sobre los ingresos y necesidades del grupo familiar.

Quienes tienen una pensión base superior al límite. A partir de $1.252.603 de pensión base no hay derecho a PGU.

Entre $789.140 y $1.252.602 el monto es variable, y hasta $789.139 corresponde $231.732. La pensión base se forma con la pensión autofinanciada que calcula la AFP, más pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del sistema antiguo.

Además, se debe acreditar residencia suficiente en Chile. Se exigen al menos 20 años de residencia, continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad, y no menos de 4 años de residencia en los últimos 5 anteriores a la solicitud.

Si se rechaza por este motivo, se puede acreditar la situación con el certificado de viajes de la PDI.

¿Quiénes pueden perder el beneficio?

Incluso quienes ya reciben la PGU pueden quedar fuera. El IPS revisa periódicamente el cumplimiento de los requisitos y el beneficio se extingue si la persona:

Permanece fuera de Chile más de 180 días, continuos o discontinuos, en un año calendario.

Entrega antecedentes incompletos, erróneos o falsos.

Pasa a formar parte del 10% más rico de la población.

Fallece, en cuyo caso termina el último día del mes.

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