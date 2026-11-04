Bonos para estudiantes en noviembre: Estos son todos los beneficios disponibles

04 nov. 2026 - 08:00 hrs.

El fin del año escolar y universitario es un buen momento para revisar qué ayudas económicas del Estado siguen vigentes para los estudiantes.

Algunas se pagan de forma automática cada mes y otras corresponden a becas que se entregan a quienes postularon o renovaron a comienzos de año. Estos son los beneficios que se pueden recibir este mes.

Bono por Deber de Asistencia Escolar

Entrega $10.000 mensuales por cada estudiante con al menos un 85% de asistencia. Está dirigido a familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades con hijos de entre 6 y 18 años matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado.

No requiere postulación y se paga por depósito bancario o con retiro en BancoEstado o en la Caja Los Héroes. Es compatible con otros subsidios y transferencias.

Beca Indígena

Va dirigida a estudiantes desde quinto básico hasta la universidad con ascendencia indígena acreditada por la Conadi, que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y tengan promedio mínimo 5,0.

Los montos de este año son $100.550 en básica, $208.280 en media y $654.600 en educación superior.

Beca Práctica Técnico Profesional

Es un aporte único de $65.000 para estudiantes o egresados de enseñanza media técnico-profesional que estén por iniciar o cursando su práctica.

Beca de Integración Territorial

Apoya a estudiantes de educación media de las regiones de Aysén y Magallanes, las provincias de Palena y Chiloé, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, que deban trasladarse para estudiar. El monto es de 18,7 UTM anuales (unos $1.304.343), pagadas en 10 cuotas, más un aporte por traslado.

Beca Presidente de la República

Está pensada para estudiantes de media y educación superior con alto rendimiento. Entrega hasta 6,2 UTM (unos $431.588), en 10 cuotas anuales, de libre disposición.

Otras becas para educación superior

También existen la Beca Nuevo Milenio, Residencia Insular, Residencia Indígena, Hogares Insulares, Distinción a las Trayectorias Educativas, Polimetales, Mantención, Alimentación (BAES) y Aysén.

Cabe destacar que el Bono Logro Escolar se pagó en septiembre y el Bono por Graduación de Cuarto Medio ya no se entrega este año.

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