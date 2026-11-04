Bonos para estudiantes en noviembre: Estos son todos los beneficios disponibles
- Por Diego Alonzo
El fin del año escolar y universitario es un buen momento para revisar qué ayudas económicas del Estado siguen vigentes para los estudiantes.
Algunas se pagan de forma automática cada mes y otras corresponden a becas que se entregan a quienes postularon o renovaron a comienzos de año. Estos son los beneficios que se pueden recibir este mes.
Bono por Deber de Asistencia Escolar
Entrega $10.000 mensuales por cada estudiante con al menos un 85% de asistencia. Está dirigido a familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades con hijos de entre 6 y 18 años matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado.Ir a la siguiente nota
No requiere postulación y se paga por depósito bancario o con retiro en BancoEstado o en la Caja Los Héroes. Es compatible con otros subsidios y transferencias.
Beca Indígena
Va dirigida a estudiantes desde quinto básico hasta la universidad con ascendencia indígena acreditada por la Conadi, que pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y tengan promedio mínimo 5,0.
Los montos de este año son $100.550 en básica, $208.280 en media y $654.600 en educación superior.
Beca Práctica Técnico Profesional
Es un aporte único de $65.000 para estudiantes o egresados de enseñanza media técnico-profesional que estén por iniciar o cursando su práctica.
Beca de Integración Territorial
Apoya a estudiantes de educación media de las regiones de Aysén y Magallanes, las provincias de Palena y Chiloé, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, que deban trasladarse para estudiar. El monto es de 18,7 UTM anuales (unos $1.304.343), pagadas en 10 cuotas, más un aporte por traslado.
Beca Presidente de la República
Está pensada para estudiantes de media y educación superior con alto rendimiento. Entrega hasta 6,2 UTM (unos $431.588), en 10 cuotas anuales, de libre disposición.
Otras becas para educación superior
También existen la Beca Nuevo Milenio, Residencia Insular, Residencia Indígena, Hogares Insulares, Distinción a las Trayectorias Educativas, Polimetales, Mantención, Alimentación (BAES) y Aysén.
Cabe destacar que el Bono Logro Escolar se pagó en septiembre y el Bono por Graduación de Cuarto Medio ya no se entrega este año.
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