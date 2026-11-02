Bono PAD para operación por várices: ¿Cuánto cuesta para el usuario?

02 nov. 2026 - 14:30 hrs.

El PAD de várices es un programa de Fonasa que agrupa la operación y la atención asociada en un solo paquete, con un valor total definido.

Está pensado para tratar las várices, que son dilataciones venosas ubicadas comúnmente en la parte posterior de las pantorrillas o en la cara interna de la pierna, y que impiden un retorno eficaz de la sangre al corazón. El programa incluye todas las prestaciones necesarias para resolver el problema de manera integral

¿Cuánto cuesta?

Según el arancel 2026 de Fonasa, el PAD Várices tiene un valor total de $1.150.250. De ese monto, el beneficiario debe pagar un copago de $575.120. También se indica un préstamo de 64%, equivalente a $368.080.

El programa cubre la cirugía de safenectomía interna y/o externa, y es un tratamiento unilateral. Si corresponde operar ambas piernas en el mismo acto quirúrgico, se debe extender un programa médico complementario que cobra solo el 50% de los honorarios médicos y del derecho de pabellón.

El valor incluye los honorarios de todo el equipo profesional, los días cama, el derecho de pabellón, los medicamentos y los insumos de la hospitalización.

Además cubre la atención integral hasta 15 días después del alta, con controles postoperatorios y tratamiento de las complicaciones más frecuentes. Fonasa establece que no se pueden cobrar diferencias al beneficiario por ningún concepto.

¿Cómo acceder?

El centro de salud elegido debe tener la prestación en convenio. Ese establecimiento entrega el Programa de Atención de Salud, que se valoriza y paga en cualquier sucursal de Fonasa.

Luego, ese programa y el Bono de Atención de Salud emitido en la sucursal se entregan al centro antes de la operación.

Los prestadores en convenio se pueden consultar en la Ventanilla Única Social (haz clic aquí).