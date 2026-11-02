Inicia la Encuesta Casen 2026: ¿Quiénes deben responderla y cómo distinguir a un encuestador?

02 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) se aplicará entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, con una meta de realizar 75.813 entrevistas en 335 comunas de las 16 regiones del país.

Esta herramienta existe desde 1987 y su objetivo es medir la pobreza y conocer la situación de los hogares en educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.

¿Quiénes deben responderla?

No es una encuesta abierta a cualquier persona: solo participan los hogares cuyas viviendas fueron seleccionadas en la muestra.

En el proceso de 2024, la autoridad explicó que los encuestadores visitan únicamente viviendas elegidas de un marco muestral entregado por el INE.

Para esta versión, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile calcula una muestra de cerca de 111.000 viviendas, y los encuestadores deben invitar a sus residentes a responder. El Ministerio de Desarrollo Social aseguró que nadie perderá un beneficio por contestar la Casen.

¿Cómo distinguir a un encuestador?

Los encuestadores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile irán uniformados y portarán una credencial visible con su nombre, RUT y un código QR para validarlos. También se puede consultar en www.casen2026.cl y www.microdatos.cl/consulta-encuestador.

El Ministerio recordó que los encuestadores jamás solicitarán dinero, claves bancarias ni la ClaveÚnica. Si alguien lo hace, no corresponde a la Casen y conviene no entregar ningún dato.