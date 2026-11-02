Recambio de calefactores: Las nueve comunas donde puedes cambiar tu estufa o cocina a leña por un nuevo equipo

02 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El Programa de Recambio de Calefactores permite entregar una antigua estufa o cocina a leña y recibir un nuevo equipo, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes generadas por este tipo de calefacción.

La iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) contempla convocatorias para nueve comunas de las regiones del Maule y Valparaíso. El costo del recambio y las condiciones para participar dependen de cada llamado.

¿Cuáles son las comunas beneficiadas?

Las postulaciones están dirigidas a residentes de las siguientes localidades:

Región del Maule:

Curicó

Teno

Rauco

Romeral

Sagrada Familia

Molina

Región de Valparaíso:

Concón

Quintero

Puchuncaví

¿Cuáles son los requisitos para postular?

En términos generales, las personas interesadas deben cumplir con estas condiciones:

Ser propietarias del calefactor o cocina a leña que desean reemplazar.

Tener el artefacto instalado en su vivienda.

Que el inmueble cumpla con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.

Entregar el equipo antiguo al Ministerio del Medio Ambiente para su destrucción.

No se aceptan equipos instalados en instituciones, organizaciones sociales ni lugares que no sean viviendas. En el caso de los departamentos, el recambio solo contempla aire acondicionado inverter, sujeto a las condiciones de cada convocatoria.

¿Cómo postular al recambio de calefactores?

Para participar, primero debes ingresar al sitio web del Ministerio del Medio Ambiente y revisar las convocatorias abiertas y sus respectivas bases.

La postulación se realiza con una cuenta o Clave Única. Si el llamado lo permite, también puedes efectuar el trámite en la oficina de atención ciudadana del MMA o en los puntos habilitados en cada región.

Si quedas preseleccionado o preseleccionada, la Seremi del Medio Ambiente de tu región te contactará para coordinar una visita a tu domicilio y revisar el sistema de calefacción que deseas reemplazar.

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