"Tengo ganas de que esto sea una pesadilla": Hija de Mauricio Flores rompe el silencio tras detención de su hermano

02 nov. 2026 - 08:49 hrs.

Danika Flores, hija del comediante Mauricio Flores, publicó en sus historias de Instagram un mensaje para su hermano, Danko Flores Cid, luego de que la justicia ordenara su prisión preventiva.

En el texto, la joven contó que le cuesta encontrar las palabras, describió el dolor como el más grande que ha vivido y confesó que siente miedo y desea que todo sea solo una pesadilla. Le aseguró además que lo ama, que piensa en él a cada momento y que estará a su lado siempre.

"Aquí estoy y estaré siempre"

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Danika manifestó: "No sé cómo escribir para ti, porque duele y sin duda es el dolor más grande que he sentido en mi vida".

"Ese dolor que viene desde adentro. Tengo miedo. Tengo ganas de que esto solo sea una pesadilla, pero solo sé que te amo que no hay un segundo que no piense en ti, y aquí estoy y estaré siempre", expresó.

Danika Flores / Redes sociales

La reacción del comediante Mauricio Flores

Mauricio Flores se refirió al caso el 30 de octubre, cuando se conoció la detención. En un comunicado, calificó la situación como "un momento profundamente doloroso y difícil" y dijo que su deber como padre es acompañar a su hijo.

También pidió a los medios respetar la privacidad de su familia y anunció que no volverá a referirse públicamente al tema.

¿Cómo ocurrió la detención?

Danko Flores fue detenido el 27 de octubre en el control aduanero de Quillagua, en la región de Tarapacá.

Funcionarios de Aduanas revisaron con un escáner el vehículo en que viajaba y hallaron 18 paquetes de cocaína, cerca de 18 kilos, escondidos en un compartimento tras el tablero. La droga iba con destino a Santiago.

La decisión del tribunal

En la audiencia de formalización, el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte acogió la solicitud de la Fiscalía, decretó la prisión preventiva y fijó 120 días para investigar.

Entre las diligencias pendientes figura el análisis del teléfono celular del imputado, que podría aportar datos sobre el traslado de la droga y otras personas involucradas.

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