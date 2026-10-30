Hijo de Mauricio Flores quedó en prisión preventiva tras hallazgo de 18 paquetes de droga en su auto

30 oct. 2026 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial en la Región de Tarapacá terminó con la detención de Danko Flores, hijo del reconocido humorista y personaje televisivo Mauricio Flores, quien quedó en prisión preventiva tras ser sorprendido transportando más de 18 paquetes de cocaína al interior de un vehículo.

El hecho ocurrió el pasado 27 de octubre en el control aduanero de Quillagua, cuando funcionarios de Aduanas detectaron la presencia de sustancias ilícitas mediante un escáner, mientras el imputado intentaba abandonar la región.

Tras el hallazgo, el detenido fue puesto a disposición de la justicia y la Fiscalía Local del Tamarugal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue acogida por el tribunal. Además, se estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

Danko Flores fue detenido con paquetes de cocaína en Quillagua

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, los paquetes de droga estaban ocultos en una parte del vehículo en el que se desplazaba Danko Flores.

El procedimiento se concretó luego de que funcionarios de Aduanas realizaran una inspección mediante un escáner, herramienta que permitió detectar la presencia de los paquetes al interior del automóvil.

Posteriormente, el imputado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que solicitó su prisión preventiva debido a los antecedentes recopilados durante el procedimiento.

Investigación busca esclarecer el origen y destino de la droga

Desde la Fiscalía señalaron que las diligencias continúan para establecer las circunstancias en que se produjo el traslado de la sustancia ilícita.

En ese contexto, el persecutor Milton Torres explicó que parte de las investigaciones se concentrarán en el análisis del teléfono celular del detenido y en la recopilación de información que permita determinar el origen y destino de la droga.

Asimismo, se busca establecer por qué los paquetes estaban siendo trasladados fuera de la Región de Tarapacá y si existen otras personas involucradas en los hechos.

Mientras avanzan las diligencias, Danko Flores permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.