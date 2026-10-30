Incluida la región metropolitana: Meteorología actualiza "aviso" de tormentas eléctricas para sectores de siete regiones del país

30 oct. 2026 - 15:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó un aviso por "Probables Tormentas Eléctricas" que se registrará desde la tarde de este viernes a la noche del domingo 1 de noviembre en diversos sectores del país.

El fenómeno climático corresponde a la condición de “Inestabilidad atmosférica”.

Regiones y zonas afectadas:

Región de Coquimbo:

Precordillera y valles precordilleranos: Viernes 30 y sábado 31

Cordillera: Viernes 30, sábado 31 y domingo 1

Región de Valparaíso:

Precordillera y valles precordilleranos: Viernes 30, sábado 31 y domingo 1

Cordillera: Viernes 30, sábado 31 y domingo 1

Región Metropolitana:

Valle: Sábado 31

Precordillera: Viernes 30, sábado 31 y domingo 1

Cordillera: Viernes 30, sábado 31 y domingo 1

Región de O'Higgins:

Valle: Sábado 31 y domingo 01

Precordillera: Viernes 30, sábado 31 y domingo 1

Cordillera: Viernes 30, sábado 31 y domingo 1

Región del Maule:

Valle: Sábado 31 y domingo 1

Precordillera: Sábado 31 y domingo 1

Cordillera: Sábado 31 y domingo 1

Región de Ñuble:

Valle: Sábado 31

Precordillera: Sábado 31

Cordillera: Sábado 31

Región del Biobío:

Valle: Sábado 31

Precordillera: Sábado 31

Cordillera: Sábado 31

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.