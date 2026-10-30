"JuntosxSamuel": Así puedes aportar a la campaña solidaria para el tratamiento que cuesta $760 millones en España

30 oct. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

Samuel tiene 3 años y 10 meses y enfrenta una recaída de neuroblastoma de alto riesgo. Su familia lanzó la campaña solidaria “JuntosxSamuel” para costear un tratamiento en el extranjero.

Sus padres, Victoria y Rodrigo, explicaron que el niño ya completó todo el tratamiento establecido en el protocolo chileno, que comenzó cuando tenía 2 años y 3 meses.

Pese a eso, el cáncer volvió. Según relataron, en Chile les dijeron que solo quedaba el tratamiento paliativo, que alivia el dolor, pero no combate la enfermedad.

El tratamiento en España

La alternativa apareció en Barcelona, España. Allí se le realizaría una cirugía para extirpar el tumor y el riñón izquierdo, y luego Samuel ingresaría a un ensayo clínico que combina quimioterapia con inmunoterapia.

Es un tratamiento que, según la familia, no se realiza en Sudamérica y que tiene intención curativa.

El costo total bordea los $760 millones, y hasta ahora se han reunido más de $162 millones. Los padres dijeron que las donaciones de la semana han sido lentas, en parte por la cercanía de la Teletón.

El tiempo es clave. La familia calculó que la cirugía debía realizarse la primera semana de noviembre, y han pedido al hospital que acepte una evaluación y un pago inicial para partir. Hasta ahora, según contaron, el centro exige el monto completo.

“Samuel necesita esta oportunidad de vida”, dijo su mamá, quien llamó a personas y empresas, en Chile y el extranjero, a colaborar.

¿Dónde puedo aportar?

Quienes quieran ayudar pueden seguir la campaña en Instagram como JuntosxSamuel. La cuenta bancaria es la siguiente:

Nombre: Victoria del Rosario Céspedes

RUT: 17.683.024-7

Banco: BCI

Tipo: Cuenta Corriente

Número: 61444316

Correo: samuelurbano.c@gmail.com

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