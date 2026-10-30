Abre nueva tienda de música en La Serena: Cuenta con espacios para audio profesional y probar instrumentos

30 oct. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una tienda de 300 metros cuadrados, con espacios para probar instrumentos y equipos de sonido, abrió sus puertas en La Serena, tras una inversión de $170 millones. El nuevo recinto de Audiomusica reemplaza al antiguo local que la empresa mantuvo durante más de una década en Mallplaza y amplía su presencia en la Región de Coquimbo.

Se sumaron 120 metros cuadrados

La tienda está ubicada en avenida El Santo 1626, esquina Huanhualí, a solo 100 metros del centro comercial. A diferencia de su antecesora, funciona en un formato a la calle, con acceso directo y estacionamiento cercano.

El cambio permitió aumentar la superficie de 180 a 300 metros cuadrados, es decir, sumar 120 metros cuadrados, cerca de un 67% más de espacio.

Instrumentos, audio profesional y equipos DJ

El recinto cuenta con distintos ambientes para exhibir instrumentos musicales, equipos de audio profesional y equipamiento DJ. La propuesta está dirigida tanto a músicos y aficionados como a creadores, profesionales y empresas que requieren soluciones de sonido.

“Esta inauguración nos permite ampliar nuestra propuesta en La Serena con un espacio donde las personas pueden conocer, probar y comparar instrumentos y equipos, acompañadas por asesoría especializada. Queremos ser un aliado tanto para quienes comienzan en la música como para los profesionales y las empresas que necesitan soluciones de sonido para desarrollar sus proyectos”, señaló Álvaro Morales León, gerente comercial y corporativo de Audiomusica.

Uno de los espacios está dedicado especialmente al audio profesional, con soluciones para restaurantes, pubs, hoteles, discotecas, empresas de arriendo de equipos y productoras. Allí, los visitantes pueden escuchar los equipos en funcionamiento y recibir orientación para configurar sistemas de sonido según las características de cada proyecto.

“La Región de Coquimbo reúne una activa comunidad musical y una industria turística, gastronómica y de eventos que requiere equipamiento especializado. Con esta nueva tienda buscamos responder a esa demanda, acercando una oferta más amplia y un espacio que permita experimentar con el sonido antes de tomar una decisión de compra”, agregó Morales León.

Con esta apertura, la cadena alcanza 17 tiendas en el país. Además, proyecta renovar tres locales de la zona sur durante el primer trimestre de 2027, como parte de su estrategia para actualizar sus espacios de atención y exhibición.