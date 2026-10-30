Operativo logra el retiro de 810 motos de las calles en la RM: Se cursaron 1.500 infracciones y detuvieron a 25 personas

30 oct. 2026 - 09:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, se realizó un balance de un operativo de varios días realizado en la Región Metropolitana durante el último mes por parte de Carabineros de Chile, lográndose sacar de circulación 810 motos por diversos motivos.

El objetivo, bajar la tasa de accidentabilidad y prevenir delitos que muchas veces son realizados en este tipo de vehículos motorizados.

Infracciones y detenciones

Se cursaron más de 1.500 infracciones de tránsito y se detuvieron 25 personas, de las cuales más del 50% mantenían orden de detención vigente.

El 55% de los retiros fueron realizados a conductores extranjeros, algunos que no contaban con sus documentos tanto personales como de los vehículos.

En algunos casos se encontraron teléfonos celulares robados y motos con encargo vigente por robo.