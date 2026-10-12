Balance de Carabineros por fin de semana largo: Se reportan nueve fallecidos en siniestros viales

12 oct. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 333 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo por el feriado del Encuentro de Dos Mundos. En paralelo, Carabineros reportó 172 detenidos en el marco de los servicios preventivos desplegados en las principales rutas del país.

De acuerdo con el balance policial, se han realizado 48.659 controles y fiscalizaciones a nivel nacional, además de 13.227 exámenes de alcotest y 96 narcotest.

Más de 170 personas detenidas

En total, Carabineros informó la detención de 172 personas durante el periodo considerado en el balance. Asimismo, se han registrado 1.774 infracciones a nivel nacional.

Carabineros de Chile

Nueve fallecidos en siniestros viales

En cuanto a los accidentes de tránsito, la institución reportó 241 siniestros y nueve personas fallecidas.

Carabineros mantiene reforzados los servicios en carreteras y rutas del país para prevenir accidentes y detectar conductas de riesgo.

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