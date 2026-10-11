Hombre de 34 años muere tras recibir una puñalada en Recoleta: Detenido aseguró haber protagonizado una pelea

11 oct. 2026 - 04:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 34 años, en situación de calle, murió tras recibir una herida cortopunzante en el tórax durante la madrugada de este domingo, en la intersección de las calles Colombia con Las Torres, en la comuna de Recoleta. Por lo sucedido, un hombre de 40 años fue detenido y la Policía de Investigaciones (PDI) realiza diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Hasta el lugar concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, junto con peritos del Laboratorio de Criminalística (LABOCAR), por instrucción del Ministerio Público, para desarrollar las primeras diligencias investigativas.

El comisario Sergio Mendoza, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que la víctima presentaba una lesión con arma blanca en el tórax.

“Se observó una lesión cortopunzante ubicada en la región del hemitórax anterior derecho”, precisó el funcionario policial.

Presunto autor aseguró que participó en pelea con el fallecido

Respecto de las circunstancias del hecho, Mendoza indicó que el detenido, un hombre de 40 años, manifestó haber sido el autor de la lesión y señaló que tuvo una disputa a golpes con la víctima en el lugar.

“En la intersección de las calles mencionadas habría mantenido esta pelea con la víctima”, detalló el comisario.

Sin embargo, la policía aún trabaja para establecer qué originó el enfrentamiento y cómo se desarrolló. Entre las diligencias se contempla la recopilación de registros de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a posibles testigos.

Investigación del motivante del homicidio

El funcionario también se refirió a la eventual legítima defensa planteada por el detenido, evitando adelantar conclusiones mientras continúan las indagatorias.

Asimismo, señaló que, de manera preliminar, ambos hombres residirían en las cercanías del lugar del homicidio y mantendrían detenciones anteriores, aunque no se precisaron los delitos asociados.

Las policías continúan reuniendo antecedentes y evidencias para entregarlos al Ministerio Público, organismo que deberá determinar los pasos procesales correspondientes y evaluar una eventual formalización del detenido.