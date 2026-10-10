Balacera en Cabrero deja dos heridos: Vecinos denuncian disparos en días consecutivos

10 oct. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una balacera registrada en la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío, dejó a dos ciudadanos venezolanos heridos, ambos en situación migratoria irregular en el país. El ataque ocurrió al interior de una barbería ubicada en la calle Los Guindos, donde un sujeto disparó contra las víctimas y luego huyó del lugar.

Según informó el comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles, Pablo López, el hecho fue calificado como un doble homicidio frustrado con arma de fuego. El funcionario detalló que el atacante realizó al menos cinco disparos, que hirieron a ambas personas.

Las víctimas fueron trasladadas inicialmente hasta el SAR de Cabrero y posteriormente derivadas al Hospital de Los Ángeles, donde permanecían conscientes y fuera de riesgo vital, según los antecedentes entregados por la PDI.

Megadenuncia por balaceras

Durante la emisión de Meganoticias Siempre Juntos, se recibió una Megadenuncia de vecinos del sector, quienes alertaron de que las balaceras se han repetido durante dos días consecutivos.

En el despacho, una vecina mostró los daños que sufrió su vivienda producto de los disparos. Según se pudo observar en las imágenes, uno de los proyectiles ingresó por una ventana y dejó marcas en distintos puntos de la casa.

Hasta el momento, el autor de los disparos no ha sido identificado. Las diligencias continúan para establecer su paradero y esclarecer las circunstancias del ataque.

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