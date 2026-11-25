25 nov. 2026 - 08:00 hrs.

El Aguinaldo de Navidad representa un importante alivio económico para miles de familias durante las fiestas de fin de año, ya que permite afrontar con mayor tranquilidad los gastos asociados a la compra de regalos y la preparación de la tradicional cena navideña.

Sin embargo, una de las principales dudas entre los trabajadores apunta a quiénes tienen asegurado este aporte. Mientras en el sector público está fijado por ley para quienes perciben una remuneración bruta inferior a $3.511.800, en el ámbito privado la entrega depende de las condiciones pactadas en cada empleo.

¿Cuándo es obligatorio el aguinaldo en el sector privado?

De acuerdo con lo establecido por la Dirección del Trabajo (DT), en Chile no existe una obligación legal general que exija a las empresas privadas pagar aguinaldo, pues su entrega se acuerda entre empleador y trabajador, pudiendo otorgarse en dinero, en una canasta familiar o en una combinación de ambas modalidades.

No obstante, el pago pasa a ser exigible por ley cuando se cumple alguna de las siguientes tres situaciones:

Contrato individual : El beneficio está estipulado por escrito en el contrato de trabajo o en alguno de sus anexos.

: El beneficio está estipulado por escrito en el contrato de trabajo o en alguno de sus anexos. Negociación colectiva : Se encuentra fijada por escrito dentro de un convenio o contrato colectivo vigente.

: Se encuentra fijada por escrito dentro de un convenio o contrato colectivo vigente. Cláusula tácita o derecho adquirido: Aunque no esté por escrito en ningún documento, sí el empleador lo ha entregado de forma reiterada en años anteriores, generando una obligación permanente.

¿Puede la empresa rebajar el monto o dejar de pagarlo?

Una vez que el trabajador tiene acreditado el derecho al aguinaldo por cualquiera de las vías anteriores, la empresa debe respetar íntegramente las condiciones del acuerdo, lo que impide que el empleador disminuya unilateralmente el monto, modifique la modalidad de entrega o cambie la fecha habitual de pago.

En caso de que una compañía privada niegue el beneficio o rebaje su valor pese a existir obligación contractual o derecho adquirido, el trabajador afectado puede ir directamente a la Inspección del Trabajo para interponer una denuncia y solicitar la fiscalización correspondiente.

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