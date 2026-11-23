23 nov. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de la Navidad, Correos de Chile puso en marcha su emblemática campaña para apadrinar cartas de niños y familias que esperan cumplir un deseo durante las fiestas de fin de año.

Bajo el eslogan "Apadrina un sueño", la iniciativa de este año comenzó el jueves 19 de noviembre y permitirá que personas de cualquier parte del país puedan elegir una o varias cartas y hacerse cargo de los regalos solicitados.

"Una vez más, queremos llenar de ilusión esta Navidad y te invitamos a ser parte de esta hermosa iniciativa. Desde hoy puedes apadrinar la carta de un niño o niña y ayudar a hacer realidad su deseo navideño", comunicaron desde Correos de Chile a través de sus redes sociales.

¿Cómo apadrinar una carta y entregar los regalos?

Quienes quieran participar pueden ingresar al sitio web navidad.correos.cl, donde encontrarán versiones digitales de las cartas. Una vez dentro de la plataforma, deben revisar las solicitudes disponibles y seleccionar la opción "Apadrinar" en una o varias de ellas.

También existe la posibilidad de escoger una carta de manera presencial, en las sucursales y puntos habilitados por Correos de Chile.

Una vez elegida la solicitud, hay dos alternativas para hacer llegar el regalo: Entregarlo personalmente, coordinando previamente con el adulto responsable que figura como contacto, o enviarlo a través de Correos de Chile (ver sucursales aquí).

En este último caso, el envío no tiene costo y puede realizarse en cualquiera de las sucursales de la empresa a lo largo del país. Además, al recibir los datos de la carta, se entrega un código que permite hacer seguimiento al paquete y solicitar asistencia si es necesario.

¿Hasta cuándo se puede participar?

La campaña estará abierta hasta el viernes 18 de diciembre.

Para conocer más detalles sobre el procedimiento, los interesados pueden consultar la sección de Preguntas Frecuentes disponible en el sitio web de Correos de Chile.

Todo sobre Navidad