Comienza juicio contra exinspector de La Reina acusado de asesinar a motociclista: "Lamento lo que pasó... empatizo con su mamá"
- Por Ariel Araya | Valentina Molina
¿Qué pasó?
Este lunes comenzó el juicio oral contra Patricio Sánchez, exinspector de Seguridad Ciudadana de La Reina, acusado de un homicidio consumado y tres frustrados, tras un procedimiento con motociclistas en mayo de 2025.
El imputado aseguró que nunca quiso hacer daño y lamentó la muerte de Leandro Espinoza y las lesiones provocadas a otras tres personas. Además, afirmó que recibió reiterados llamados de la central municipal antes de ir al lugar.
A Sánchez, quien lleva más de un año de prisión preventiva, se le acusa de usar un arma de fuego inscrita sin autorización, disparando varias veces contra un grupo de motociclistas durante un altercado.
"Empatizo con su familia, sobre todo con su madre"
"Primero que todo, quiero declarar que lamento mucho todo lo que ocurrió, el desenlace de ese procedimiento", comenzó señalando Sánchez en su declaración.
"Lamento mucho que ese procedimiento haya tenido que finalizar con la pérdida de la vida de un ser humano, de una persona, y que esto haya provocado lesiones o daños a otras personas", reiteró.
Durante la audiencia, el acusado también expresó que el día del crimen no salió de su casa "con la intención de hacer daño, nunca, jamás".
En ese sentido, dijo empatizar "con el dolor de la familia de este joven, Leandro, sobre todo con su madre. Yo soy papá también".
El día del procedimiento
Durante su declaración, Patricio Sánchez relató que trabajaba como inspector municipal en La Reina con un turno fijo entre las 14:00 y las 23:00 horas. Aseguró que no tenía equipos asignados y que solo contaba con un chaleco antibalas.
También explicó que ese día tomó una radio portátil, pero no utilizó cámara corporal, porque no encontró un arnés en condiciones. Según indicó, dejó constancia de esta situación en la bitácora.
Sánchez sostuvo que cerca de las 16:00 horas recibió reiterados llamados de la central municipal mientras patrullaba por Tobalaba. Le solicitaron acudir rápidamente al sector de Egaña con Ossa por la presencia de numerosos motociclistas.
El exinspector afirmó que fue apurado en tres ocasiones por radio debido a las advertencias sobre posibles daños a vehículos.
Además, recordó que cuatro años antes había participado en el procedimiento por la muerte de un motociclista, hecho que convocó a los motoristas ese día.
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