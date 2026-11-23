23 nov. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una supuesta negociación por Facebook Marketplace terminó en un violento crimen en Rancagua, región de O’Higgins. Un padre murió baleado cuando acompañaba a su hijo a concretar la venta de una PlayStation 5, mientras que el joven también resultó gravemente herido.

Un padre muerto y su hijo con lesiones graves

El ataque ocurrió el 22 de julio de 2025, luego de que el vendedor publicara la consola por 400 mil pesos. Ese mismo día recibió una oferta de 400 mil pesos de un usuario identificado como Antonio Gajardo, con quien coordinó el encuentro.

Tras una primera cita fallida, el supuesto comprador volvió a comunicarse con la víctima y le entregó otra dirección. Esta vez, el joven llegó acompañado de su padre hasta el punto acordado en Rancagua.

En el lugar apareció Benjamín Ignacio Valenzuela Pérez, quien se hizo pasar por Antonio y propuso caminar hasta su vivienda para probar el equipo. Sin embargo, se trataba de una emboscada: otros sujetos armados aparecieron para exigir la entrega de la consola.

Durante el asalto, el vendedor recibió dos disparos, uno en una mano y otro en la zona baja de la espalda. Cuando intentó refugiarse en su vehículo, su padre también fue alcanzado por una bala y murió en el sitio.

Presidio perpetuo simple

Por este caso, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Manuel Alberto Salazar Fuentes y Benjamín Ignacio Valenzuela Pérez a presidio perpetuo simple, como autores de un robo con homicidio consumado y otro frustrado.

La investigación permitió establecer que los involucrados habían utilizado un mecanismo similar en otros delitos.

En total, se acreditaron cinco hechos: dos robos con homicidio, uno consumado y otro frustrado, además de tres robos con intimidación. Por estos últimos, Valenzuela recibió otros 10 años de presidio.

En tanto, un adolescente identificado con las iniciales C.S.P.G. fue sentenciado a 10 años de internación en régimen cerrado por su participación en el homicidio, el delito frustrado y dos robos con intimidación.