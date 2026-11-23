23 nov. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

A la espera de que se conozca la fecha de su juicio oral, Cathy Barriga volvió a referirse a la causa en su contra por hechos ocurridos durante su administración en la Municipalidad de Maipú.

A través de Instagram, la exalcaldesa publicó una extensa declaración en la que adelantó que comenzará a mostrar proyectos realizados durante su gestión.

¿Qué dijo Cathy Barriga?

“Durante mucho tiempo se ha hablado de mi caso, han instalado cifras y construido relatos sobre mi gestión. Pero hay antecedentes fundamentales que no siempre se han contado: Desde el inicio de la investigación se descartó que existiera dinero en mi poder, no se me está acusando de robo”, escribió.

En la misma publicación, agregó que "el cuestionamiento se ha centrado en el uso de esos recursos, que fueron destinados a obras y proyectos para la comuna. Obras que existen y que quiero comenzar a mostrar, porque creo que las personas tienen derecho a conocer también esa parte de la historia".

Barriga también se refirió a la etapa que enfrenta la causa y a la labor de quienes han estado a cargo de su defensa.

“Hoy, cuando el proceso avanza hacia el juicio oral, considero importante que la opinión pública pueda conocer los antecedentes y argumentos que forman parte de esta defensa”, señaló.

“Han sido años muy difíciles para mí y mi familia. Quiero expresar también mi profundo agradecimiento a mi equipo de defensa y, especialmente, a la Defensoría, por el compromiso, la rigurosidad y el trabajo que han realizado durante todo este proceso”, añadió.

La exalcaldesa cerró su mensaje afirmando: “Sigo confiando en la justicia y en que será precisamente en la instancia judicial donde podré enfrentar las acusaciones y demostrar mi inocencia”.

¿Cuándo será el juicio oral de Cathy Barriga?

Barriga ya pasó por la audiencia de preparación de juicio oral y se espera que en los próximos días se dé a conocer la fecha de inicio del proceso. Actualmente, se encuentra con firma semanal y arraigo nacional.

La Fiscalía Metropolitana Oriente la acusa de falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, en una causa relacionada con un déficit de alrededor de $33 mil millones en el municipio de Maipú durante su administración.

Por estos delitos, la exjefa comunal arriesga hasta 23 años de cárcel.

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