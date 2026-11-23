"No se me está acusando de robo": Cathy Barriga se defiende antes de enfrentar el juicio oral
¿Qué pasó?
A la espera de que se conozca la fecha de su juicio oral, Cathy Barriga volvió a referirse a la causa en su contra por hechos ocurridos durante su administración en la Municipalidad de Maipú.
A través de Instagram, la exalcaldesa publicó una extensa declaración en la que adelantó que comenzará a mostrar proyectos realizados durante su gestión.
¿Qué dijo Cathy Barriga?
“Durante mucho tiempo se ha hablado de mi caso, han instalado cifras y construido relatos sobre mi gestión. Pero hay antecedentes fundamentales que no siempre se han contado: Desde el inicio de la investigación se descartó que existiera dinero en mi poder, no se me está acusando de robo”, escribió.Ir a la siguiente nota
En la misma publicación, agregó que "el cuestionamiento se ha centrado en el uso de esos recursos, que fueron destinados a obras y proyectos para la comuna. Obras que existen y que quiero comenzar a mostrar, porque creo que las personas tienen derecho a conocer también esa parte de la historia".
Barriga también se refirió a la etapa que enfrenta la causa y a la labor de quienes han estado a cargo de su defensa.
“Hoy, cuando el proceso avanza hacia el juicio oral, considero importante que la opinión pública pueda conocer los antecedentes y argumentos que forman parte de esta defensa”, señaló.
“Han sido años muy difíciles para mí y mi familia. Quiero expresar también mi profundo agradecimiento a mi equipo de defensa y, especialmente, a la Defensoría, por el compromiso, la rigurosidad y el trabajo que han realizado durante todo este proceso”, añadió.
La exalcaldesa cerró su mensaje afirmando: “Sigo confiando en la justicia y en que será precisamente en la instancia judicial donde podré enfrentar las acusaciones y demostrar mi inocencia”.
¿Cuándo será el juicio oral de Cathy Barriga?
Barriga ya pasó por la audiencia de preparación de juicio oral y se espera que en los próximos días se dé a conocer la fecha de inicio del proceso. Actualmente, se encuentra con firma semanal y arraigo nacional.
La Fiscalía Metropolitana Oriente la acusa de falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, en una causa relacionada con un déficit de alrededor de $33 mil millones en el municipio de Maipú durante su administración.
Por estos delitos, la exjefa comunal arriesga hasta 23 años de cárcel.
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