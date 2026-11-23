23 nov. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de gran intensidad y con riesgo de propagación se registra la mañana de este lunes en varios domicilios de la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Se trataría de un conjunto habitacional tipo cité, ubicado en el sector de las calles Barnechea con Rivera; de manera preliminar, serían cuatro las viviendas afectadas.

Bomberos trabaja en la emergencia

La magnitud del siniestro ha provocado una extensa columna de humo visible desde distintos puntos de Santiago.

Al menos 15 compañías de bomberos y 50 voluntarios trabajan en el lugar para controlar el incendio, que ya va en su tercera alarma.

Por ahora, se desconoce el origen del fuego y si hay lesionados. Afortunadamente, no existen personas atrapadas.

Producto de la emergencia, se mantiene suspendido el tránsito en Barnechea con Aníbal Pinto. Se hizo un llamado a evitar circular por ese sector para facilitar el trabajo de Bomberos.

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