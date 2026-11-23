23 nov. 2026 - 06:45 hrs.

La campaña antitabaco del Ministerio de Salud sigue generando controversia. Frente a las críticas, Andrés Díaz, director general creativo y socio fundador de FRI, defendió públicamente el trabajo de su agencia.

La iniciativa, titulada "¿Pa’ qué fumas?", recibió duros cuestionamientos por el supuesto uso de inteligencia artificial. Luego se sumó su alto costo de $120 millones para su desarrollo.

"Vivimos en tiempos de mucha rabia"

Mediante una publicación en LinkedIn, Díaz comenzó refiriéndose a las reacciones que generó el spot: "Vivimos tiempos de mucha rabia. Donde parece más fácil destruir que construir".

En el escrito, explicó que el equipo tenía claro el carácter poco convencional de la propuesta. La describió como "una campaña que utiliza el humor, la ironía y la música para hablarles a los adolescentes sobre los riesgos de fumar y vapear".

Sin embargo, aseguró que la repercusión alcanzada por el material superó sus expectativas. Según las cifras que compartió, el video consiguió más de 1,3 millones de reproducciones orgánicas y nueve mil "me gusta" durante sus primeros días, sin inversión en difusión.

Eso sí, también reconoció que la campaña generó "miles de comentarios, muchos de ellos cargados de críticas y odio".

"Por supuesto que las ideas se pueden cuestionar. Y está bien que así sea. La crítica es parte de nuestro oficio. Pero también creo que hay una diferencia enorme entre cuestionar una idea y descalificar a las personas que están detrás", recalcó.

"Estos días me han hecho reflexionar sobre lo agresivo que está el mundo y no es una novedad. Sobre lo fácil que resulta juzgar desde una pantalla. Y sobre esos colegas que, a veces, son muy poco colegas", agregó.

"Estamos profundamente orgullosos de ese trabajo"

El publicista salió al paso de las críticas relacionadas con la participación de FRI en proyectos financiados por el Estado. En ese contexto, recalcó: "Somos una pyme chilena. Una agencia independiente que se saca la cresta todos los días para salir adelante".

Asimismo, precisó que la empresa accede a este tipo de iniciativas mediante postulaciones a licitaciones públicas disponibles en Mercado Público, donde pueden participar las empresas que cumplan los requisitos.

Sobre la ejecución del spot, Díaz detalló que el proyecto contempló más de 480 horas de trabajo y convocó a productoras, artistas, músicos y profesionales de distintas disciplinas, destacando el esfuerzo colectivo detrás de la producción.

Pese a las críticas que ha provocado la iniciativa, el representante de FRI mantuvo su respaldo al resultado y cerró su defensa con una declaración categórica: "Estamos profundamente orgullosos de ese trabajo".

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