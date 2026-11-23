23 nov. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un fallecido, 15 personas heridas y más de 600 afectados es el balance actualizado que dejó el sismo de magnitud 6,7 que sacudió el centro de Perú el pasado viernes. Además, durante las últimas 48 horas se han registrado varias réplicas, algunas de ellas superiores a los 5 grados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el movimiento telúrico dejó 628 personas afectadas. La víctima fatal corresponde a un paciente de 42 años que falleció en el Hospital Hermilio Valdizán, en la región de Huánuco.

Las fuertes réplicas tras el terremoto

El sismo principal se produjo a las 19:09 horas del viernes (hora local), con epicentro en una zona andina de Perú, a unos 300 kilómetros al este de Lima.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante las 48 horas posteriores se registraron tres movimientos telúricos de magnitud superior a 5. Los dos más recientes ocurrieron este domingo: uno de magnitud 5 en Junín y otro de 5,1 en Cerro de Pasco.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente daños materiales ni nuevas víctimas a causa de estos últimos movimientos.

El historial sísmico de Perú

El país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende por las costas del oeste de América y el este de Asia.

De acuerdo con los antecedentes, Perú registra cerca de 400 sismos de magnitud superior a 4 cada año.

En julio pasado, un movimiento de magnitud 5,1 en la región de Junín dejó seis fallecidos, 32 heridos y 52 viviendas destruidas. En tanto, uno de los terremotos más devastadores ocurrió el 15 de agosto de 2007, cuando un sismo de magnitud 7,9 provocó 595 muertes en la región de Pisco y un pequeño tsunami.