23 nov. 2026 - 04:01 hrs.

Pese a que llevan cerca de nueve años distanciadas y no mantienen contacto, Denisse Campos dejó abierta la posibilidad de retomar en algún momento la relación con su hermana gemela, Daniella.

La empresaria abordó el tema durante su participación en el programa Es hora de Innovar, de TV+, donde conversó con Demis Vásquez sobre su presente personal y laboral.

Al ser consultada por el vínculo con su hermana, Denisse reconoció que la relación continúa igual y que no existe una intención inmediata de acercamiento.

“Con ella las cosas están igual que siempre, ella tiene un carácter especial. No sé si sabe, pero ella sabe todo como periodista; nosotras no tenemos vínculo hace ya cerca de nueve años”, señaló.

¿Habrá reconciliación entre las hermanas Campos?

Aunque descartó que recuperar la relación sea una de sus prioridades actualmente, Denisse no cerró la posibilidad de que ambas vuelvan a conversar en el futuro.

“No tengo tiempo, me tengo que preocupar de mis trabajadores, de casa, de mi gato, de mi hijo que tiene 33 años, así que de verdad la Daniella es secundario, hay más familia”, comentó.

Sin embargo, al finalizar el tema, expresó su deseo de que eventualmente puedan tener un acercamiento.

“Ojalá algún día se dé una conversación, pero yo ahora no estoy en busca de eso. Uno cuando crece ve las cosas de otra manera. Lo paso bien y también soy muy trabajólica”, concluyó.